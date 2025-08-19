Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 60 ремонтов за сутки
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
За прошедшие сутки специалисты Мособлводоканала произвели 62 работы в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Проведены ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения:
- ул. 1 Мая в г. Павловский Посад;
- пр. Строительный в г. Электросталь;
- ул. Советская в г. Куровское Орехово-Зуевского г.о.;
- ул. Центральная в с. Шарапово м.о. Шатура.
Выполнена промывка сетей холодного водоснабжения:
- г. о. Электросталь: г. Электросталь, ул. Победы и Мира;
Проведена профилактическая чистка и замена насосов, ремонт автоматики, набивка сальников на канализационных насосных станциях:
- Орехово-Зуевский г.о.: г. Куровское и Ликино-Дулево.
На водозаборных узлах выполнены профилактические работы, устранены протечки, произведена замена и ремонт оборудования:
- ВЗУ «Южный» в г. Электроугли Богородского г.о.;
- ВЗУ № 1 в г. Электрогорск Павлово-Посадского г.о.;
- ВЗУ «Ситьково» в Лосино-Петровском г.о.;
- ВЗУ в с. Дмитровский погост м.о. Шатура.
Также специалисты провели промывку резервуара чистой воды на ВЗУ № 10 в г. Электросталь.
Уделено внимание и благоустройству территории стратегических объектов. Проведен покос на водозаборных узлах и очистных сооружениях в Шатуре и Павлово-Посадском.
Выполнены работы по восстановлению проходимости 48 участков внутриквартальных сетей водоотведения.
Применение этих мер обеспечивает поддержание оптимальных параметров работы систем водоснабжения и водоотведения, что позволяет избежать нештатных ситуаций и обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры.
