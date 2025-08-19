сегодня в 09:05

Специалисты «Мособлводоканала» выполнили более 60 ремонтов за сутки

За прошедшие сутки специалисты Мособлводоканала произвели 62 работы в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проведены ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения:

ул. 1 Мая в г. Павловский Посад;

пр. Строительный в г. Электросталь;

ул. Советская в г. Куровское Орехово-Зуевского г.о.;

ул. Центральная в с. Шарапово м.о. Шатура.

Выполнена промывка сетей холодного водоснабжения:

г. о. Электросталь: г. Электросталь, ул. Победы и Мира;

Проведена профилактическая чистка и замена насосов, ремонт автоматики, набивка сальников на канализационных насосных станциях:

Орехово-Зуевский г.о.: г. Куровское и Ликино-Дулево.

На водозаборных узлах выполнены профилактические работы, устранены протечки, произведена замена и ремонт оборудования:

ВЗУ «Южный» в г. Электроугли Богородского г.о.;

ВЗУ № 1 в г. Электрогорск Павлово-Посадского г.о.;

ВЗУ «Ситьково» в Лосино-Петровском г.о.;

ВЗУ в с. Дмитровский погост м.о. Шатура.

Также специалисты провели промывку резервуара чистой воды на ВЗУ № 10 в г. Электросталь.

Уделено внимание и благоустройству территории стратегических объектов. Проведен покос на водозаборных узлах и очистных сооружениях в Шатуре и Павлово-Посадском.

Выполнены работы по восстановлению проходимости 48 участков внутриквартальных сетей водоотведения.

Применение этих мер обеспечивает поддержание оптимальных параметров работы систем водоснабжения и водоотведения, что позволяет избежать нештатных ситуаций и обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.