Специалисты Мособлводоканала в октябре вывезли с очистных сооружений 500 т песка

На обслуживании «Мособлводоканала» находятся 40 очистных сооружений, на которых ежедневно выполняются различные работы, в том числе и по очистке комбинированных установок решеток и песколовок (КУРПов). Такая процедура проводится специалистами согласно регламентированным планам профилактических мероприятий для поддержания эффективной работы очистных сооружений и предотвращения аварийных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате чистки комбинированных установок решеток и песколовок ежедневно с очистных сооружений вывозят по 1-1,5 куб. м песка и иного мусора. Только за октябрь с очистных сооружений, которые обслуживает Мособлводоканал, вывезли более 500 тонн песка и 350 тонн мусора, включая салфетки.

Комбинированные установки решеток и песколовок предназначены для первичной механической очистки сточных вод перед дальнейшими этапами обработки.

Процесс очистки состоит из последовательных шагов:

разрушение сформировавшегося слоя отложений;

удаление загрязненных;

жидкостей методом слива;

тщательное промывание;

внутренней части струей воды под высоким давлением;

чистка фильтровальных;

элементов и решеток для удаления механических примесей.

Плановая промывка и чистка комбинированных установок являются неотъемлемой частью управления системами водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.