сегодня в 18:27

Специалисты Мособлводоканала промыли 21 участок водопроводных сетей в Подмосковье за месяц

Сотрудники Мособлводоканала провели 21 промывку сетей холодного водоснабжения в Подмосковье за последний месяц для поддержания качества воды, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение последнего месяца специалисты Мособлводоканала выполнили 21 мероприятие по промывке водопроводных сетей в Подмосковье. Эта профилактическая работа необходима для поддержания качества питьевой воды и предотвращения аварий.

Перед началом промывки сотрудники обследуют состояние трубопроводов и определяют участки с наибольшим скоплением загрязнений. После анализа выбирается оптимальная технология очистки, проверяется оборудование и подготавливаются необходимые материалы.

Промывка проводится гидравлическим способом: внутри труб создается мощный поток воды, который удаляет отложения ржавчины, минеральных солей и других веществ. Для повышения эффективности используются устройства, создающие турбулентные потоки.

После завершения работ специалисты отбирают пробы воды и проводят лабораторные исследования для контроля качества очистки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.