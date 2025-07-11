Специалисты «Мособлводоканала» обновили около 190 м водовода в ДНР
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР специалистами предприятия «Мособлводоканал», подведомственного министерству ЖКХ Московской области, произведена замена 189 метров магистрального водовода в городе Новоазовск и селе Безыменное. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В селе Безыменное на улице Шевченко обновили 180 м изношенного трубопровода диаметром 63 мм на современный.
Также отремонтирован водовод в городе Новоазовск на улице Торговой. Заменено 9 м трубы диаметром 108 мм и установлено 2 соединительные муфты диаметром 150 и 100 мм.
Проведенные мероприятия значительно повысят надежность водоснабжения и улучшат качество коммунальных услуг для жителей округа.
В производстве работ участвовала аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик и бригадная машина.
Кроме того, на минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно устранили 14 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР.
В числе выполненных работ:
- устранено 8 утечек на сетях водоснабжения, включая замену участка водовода;
- восстановлена проходимость 6 участков самотечной канализационной системы;
- проведена ревизия насосного оборудования на канализационной насосной станции в пгт Седово.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.