Специалисты «Мособлводоканала» обновили около 190 м водовода в ДНР

В рамках работ по восстановлению инфраструктуры Новоазовского муниципального округа ДНР специалистами предприятия «Мособлводоканал», подведомственного министерству ЖКХ Московской области, произведена замена 189 метров магистрального водовода в городе Новоазовск и селе Безыменное. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В селе Безыменное на улице Шевченко обновили 180 м изношенного трубопровода диаметром 63 мм на современный.

Также отремонтирован водовод в городе Новоазовск на улице Торговой. Заменено 9 м трубы диаметром 108 мм и установлено 2 соединительные муфты диаметром 150 и 100 мм.

Проведенные мероприятия значительно повысят надежность водоснабжения и улучшат качество коммунальных услуг для жителей округа.

В производстве работ участвовала аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик и бригадная машина.

Кроме того, на минувшей неделе аварийно-восстановительные бригады предприятия оперативно устранили 14 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе ДНР.

В числе выполненных работ:

устранено 8 утечек на сетях водоснабжения, включая замену участка водовода;

восстановлена проходимость 6 участков самотечной канализационной системы;

проведена ревизия насосного оборудования на канализационной насосной станции в пгт Седово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.