Специалисты «Мособлводоканала» обновили более 350 м сетей водовода в ДНР

В течение месяца специалисты Мособлводоканала, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, провели 78 комплексных работ по улучшению водоснабжения и водоотведения в Новоазовском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках работ по улучшению коммунальной инфраструктуры обновили 7 участков водопровода, заменив свыше 370 метров изношенных труб различного диаметра в городе Новоазовск и селе Безыменное. Это позволит повысить надежность системы водоснабжения для местных жителей.

Всего за месяц:

выполнили 26 ремонтов на сетях холодного водоснабжения;

заменили насосные агрегаты в селах Холодное, Хомутово и Павлополье;

провели ревизию оборудования на канализационных насосных станциях № 2, 4 в п. г. т. Седово;

восстановили проходимость 24 участков самотечной канализационной системы округа;

приступили к подготовительным работам по замене самотечного коллектора по ул. 50 лет СССР в г. Новоазовск.

Помимо выполненных комплексно-восстановительных работ специалисты Мособлводоканала продолжают мероприятия по капитальному ремонту водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки в Новоазовском муниципальном округе. Эти работы вносят важный вклад в восстановление и развитие коммунальной инфраструктуры ДНР.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.