Специалисты Мособлводоканала изучили новые технологии в Подольске

Делегация Мособлводоканала посетила Климовский трубный завод в Подольске для ознакомления с современными технологиями производства полимерных труб и комплектующих, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала совершили рабочую поездку на Климовский трубный завод, входящий в промышленную группу «ПОЛИПЛАСТИК» и являющийся одним из ведущих производителей пластиковых труб в Европе. Завод оснащен 25 производственными линиями, выпускающими изделия диаметром от 1 см до 3,5 м.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе реализуется масштабная программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, внедрение новых технологий и анализ эффективности существующих методик строительства и реконструкции сетей являются приоритетными задачами.

В ходе визита делегация ознакомилась с процессом изготовления инновационных полимерных изделий, включая высокопрочные полиэтиленовые трубы «Спиролайн» для канализационных сетей, гибкие отводы для напорных трубопроводов и полиэтиленовые колодцы по индивидуальным проектам. Также специалисты посетили современную лабораторию завода, где проводится проверка соответствия продукции стандартам.

По итогам поездки представители Мособлводоканала подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества с заводом для повышения надежности инженерных коммуникаций Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.