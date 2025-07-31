Специалисты «Мособлтепло» Можайского округа осваивают новое оборудование

Сотрудники можайского филиала «Мособлтепло», обеспечивающего ресурсами весь Можайский муниципальный округ, активно знакомятся с передовыми технологиями для повышения эффективности в работе. Сегодня в рамках презентации было успешно проведено диагностирование подземных трубопроводов с помощью современного трассопоискового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такой комплект оборудования позволяет с высокой точностью определять местоположение, глубину и состояние трубопроводов без проведения масштабных работ. Применение такого оборудования станет серьезным подспорьем для ресурсников при проведении любых земляных работ вблизи сетей теплоснабжения и водоснабжения.

Внедрение современных методов диагностики — это важный шаг к повышению надежности систем ресурсоснабжения и комфорта жителей округа. Оно позволит минимизировать работы по поиску мест повреждения трубопроводов, сократить объемы и сроки работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.