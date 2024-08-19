Специалисты Мособлгаза проведут встречи с жителями Люберец

сегодня в 13:38

Специалисты Мособлгаза до конца месяца проведут встречи с жителями городского округа Люберцы. На них они подробно расскажут о техническом обслуживании газового оборудования в квартирах, ответят на вопросы люберчан, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Встречи состоятся:

20 августа с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Шоссейная, дом № 1,

23 августа с 15.00 до 16.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, дом № 7А,

27 августа с 17.00 до 18.00 по адресу: г. Люберцы, ул. Юбилейная, дом № 7Б.

Подробную информацию о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО) можно найти по ссылке.

Узнать дату ТО ВКГО в вашем доме, оставить отзывы и предложения, оценить работу специалистов Мособлгаза можно с помощью чат-бота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.