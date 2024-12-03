Специалисты «Мособлэнерго» стали участниками форума-выставки «Экология будущего»

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в форуме-выставке «Экология будущего», который состоялся в Московском инновационном кластере «Ломоносов» в конце ноября, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Мероприятие прошло в формате экологического форума с насыщенной деловой повесткой, участием представителей бизнеса, должностных лиц, занимающих ключевые экологические посты в федеральных и региональных органах власти, представителей общественных организаций, школьников и студентов профильных ВУЗов. На масштабной выставочной экспозиции «Мособлэнерго» презентовало себя как перспективного работодателя.

В рамках дискуссий рассматривались вопросы необходимости взаимодействия госструктур, предприятий различных отраслей и общественных организаций, роли каждого участника в снижении негативного воздействия его деятельности на окружающую среду и обмена опытом для обеспечения экологической безопасности.

Организатором экологического форума и выставки выступила старейшая природоохранная организация страны — Всероссийское общество охраны природы (ВООП), которое в 2024 году отметило свой столетний юбилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.