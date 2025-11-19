Специалисты «Мособлэнерго» прошли обучение по программе повышения квалификации

В середине ноября специалисты «Мособлэнерго» успешно завершили двухдневное обучение по программе повышения квалификации «Организация работы с молодежью». В рамках данного курса были рассмотрены ключевые вопросы взаимодействия со школьниками, абитуриентами, студентами и молодыми специалистами. В частности, речь шла о теории поколений, системе привлечения и удержания молодежи, и стилях наставничества, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Обучение прошли 23 работника структурных подразделений аппарата управления и филиалов компании, которые активно занимаются вопросами работы с молодежью и взаимодействуют с организациями среднего профессионального и высшего образования.

Программа была организована «Энергетическим институтом повышения квалификации «Мособлэнерго» с привлечением преподавателя Московского энергетического института (МЭИ) Светланы Фахриевой. Образовательный курс был разработан с учетом современных требований отрасли и направлен на интеграцию профессионального и личностного развития работников компании и решение актуальных кадровых задач электроэнергетики.

В ходе обучения слушатели программы получили знания в области эффективных методов взаимодействия с молодежью, а также освоили практические навыки организации и проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодых специалистов в работу компании.

Одним из ключевых моментов обучения стало проведение совещания, на котором были рассмотрены аспекты сотрудничества со школами, колледжами и вузами, привлечения студентов на производственную практику с целью дальнейшего трудоустройства, а также организация наставничества в компании. Участники мероприятия также обсудили формат соревнований профессионального мастерства среди студентов колледжей и техникумов Подмосковья, которые будут проведены в 2026 году.

По завершению обучения всем участникам были вручены значки сообщества «Энергетический импульс». Полученные знания и навыки помогут представителям компании создать более привлекательную и комфортную среду для молодых работников, эффективно заинтересовывать и удерживать молодежь в своей команде, что будет содействовать успешному трудоустройству молодых специалистов в сфере электроэнергетики и способствовать устойчивому развитию «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.