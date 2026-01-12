Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили стабильную работу электросетей в праздники

В период новогодних и рождественских праздников специалисты «Мособлэнерго» работали в режиме повышенной готовности, обеспечив надежное электроснабжение жителей и социальных объектов Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года специалисты «Мособлэнерго» дежурили в круглосуточном режиме. В составе 349 бригад работали 1,4 тыс. сотрудников, было подготовлено 568 единиц спецтехники, включая 141 передвижную дизельную электростанцию общей мощностью 47 МВт.

Перед праздниками энергетики провели внеплановые проверки электросетей, осмотрели линии электропередачи и оборудование подстанций. В филиалах и аппарате управления были усилены меры противопожарной и антитеррористической безопасности. Ситуационно-аналитический центр компании осуществлял круглосуточный мониторинг состояния сетей.

Принятые меры позволили избежать серьезных сбоев в электроснабжении. Незначительные технологические нарушения устранялись в среднем за 120 минут. Во время снежного циклона «Фрэнсис» энергетики столкнулись с трудностями доступа к объектам, однако электроснабжение было восстановлено оперативно.

С 30 декабря по 10 января «Мособлэнерго» помогал устранять перебои в электроснабжении в Раменском городском округе, предоставив 17 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 19 МВт для резервного питания обесточенных подстанций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.