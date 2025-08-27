Специалисты из Подмосковья завершают восстановление школы № 4 в Мариуполе

В Ильичевском районе города Мариуполь завершается ремонт специализированной школы №4, которая станет одним из самых современных образовательных объектов региона. Строительная готовность объекта составляет 100%, в настоящее время проводится финальная проверка выполненных работ на соответствие проектной документации и строительным нормам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МинЖКХ Подмосковья.

Восстановительные мероприятия включали полное обновление здания:

укрепление конструктивных элементов;

ремонт крыши и фасада;

замену устаревших инженерных систем.

Работа велась с тщательным контролем экспертов управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Внутренние помещения школы получили современную отделку, а новые окна и двери обеспечат отличную тепло- и звукоизоляцию, создавая комфортные условия для учеников и преподавателей.

Теперь школа №4 готова принять сотни учеников, предоставив им пространство, отвечающее самым высоким стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.