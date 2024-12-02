Специалисты из Подмосковья завершают восстановительные работы дома в Макеевке

В Ханженково-Северном районе Макеевки завершаются ремонтно-восстановительные работы многоквартирного двухэтажного дома, пострадавшего от осколков артиллерийских снарядов и ударных волн в результате боевых действий. Работы проводятся фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Весь процесс инспектируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», совершая ежедневные выезды на объекты для проведения контроля за соблюдением технологических процессов подрядной организацией, соответствием объемов работ по утвержденной смете и использованием качественных строительных материалов.

Строительная готовность объекта составляет более 90%. На данный момент ведутся работы по ремонту кровли, установке новых пластиковых окон и дверных блоков. Применение современных строительных материалов значительно повышает энергоэффективность и безопасность дома.

«Восстановление пострадавших домов — это не просто строительные работы, это возвращение людям их жилья и уверенности в завтрашнем дне. Мы используем современные технологии и качественные материалы, чтобы создать для жителей безопасное и комфортное пространство. Наша задача — не только восстановить здания, но и дать импульс развитию всего региона», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.