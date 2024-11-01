Специалисты из Подмосковья завершают ремонт кровли на здании горсовета в Мариуполе

Специалисты из Московской области завершают кровельные работы на здании городского совета в Мариуполе, площадью более 5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Также строители заканчивают остекление здания. Работы продолжаются и внутри: проводится усиление несущих конструкций, монтаж стен и перегородок, идет замена инженерных систем. Дважды пострадавшее в результате боевых действий здание горсовета после полного завершения работ обретет новую жизнь.

Восстановление идет не только на этом объекте. Специалисты фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» реконструируют здания администраций Орджоникидзевского, Ильичевского и Жовтневого районов Мариуполя.

Все работы координируются Минстроем России и правительством Московской области и планируются к завершению в 2025 году. За качеством работ следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

«Наши специалисты не просто восстанавливают здания, а возвращают Мариуполю его важные административные объекты, которые станут современными, удобными и комфортными для жителей», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.