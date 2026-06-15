Специалисты из Подмосковья завершают ремонт дома в Мариуполе

В Мариуполе завершается восстановление пятиэтажного дома на бульваре Богдана Хмельницкого, поврежденного в 2022 году. Работы контролируют специалисты подмосковного стройнадзора, которые выполнили 156 выездов на объект, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Восстановление здания началось с закрытия наружного теплового контура, после чего строители приступили к внутренним работам. В местах разрушений специалисты армировали и бетонировали монолитные участки перекрытий, заново возвели перегородки в 11 квартирах пятого подъезда.

Параллельно были обновлены системы центрального отопления, канализации, электроснабжения и водоснабжения. В завершение специалисты выполнили отделку мест общего пользования, отремонтировали фасад и восстановили балконы, а также устроили новую отмостку по периметру здания.

На протяжении всего периода дом находится под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству. Эксперты проверяют качество материалов, соблюдение технологий и соответствие проектным решениям. При выявлении нарушений подрядчикам выдают предписания и устанавливают сроки устранения замечаний с последующей повторной проверкой.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Многоступенчатый контроль позволяет обеспечить высокое качество работ и соответствие объекта строительным нормам Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.