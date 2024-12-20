Специалисты из Подмосковья восстановили МКД на улице Гагарина в Мариуполе

Строители из Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» завершили работы по восстановлению многоквартирного жилого дома на улице Гагарина в Приморском районе Мариуполя. Работы проводились при координации Минстроя России и правительства Московской области. Строительный контроль за ходом и качеством выполняемых работ обеспечивали эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание, серьезно пострадавшее в результате боевых действий и, как следствие — пожаров, было признано аварийным после проведения технической экспертизы. Несмотря на сложности, подмосковным строителям удалось восстановить конструктив дома, в здании заменили кровлю, выполнили капитальный ремонт фасада, всех инженерных сетей, включая системы центрального отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации.

В рамках восстановительных работ были установлены новые оконные и дверные блоки, что значительно улучшило энергосбережение и комфорт для жильцов. Также завершен ремонт мест общего пользования.

«Работы по восстановлению дома в Приморском районе Мариуполя — важный шаг на пути к возвращению города к нормальной жизни. Команда специалистов восстановила не только конструктив здания, но и обеспечила современные инженерные решения, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры с комфортом», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.