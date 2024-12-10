Специалисты из Подмосковья восстановили дом на улице Казанцева в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области завершил масштабные работы по восстановлению жилого дома на улице Казанцева в Жовтневом районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Проект был реализован под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» при координации Минстроя России и правительства Московской области. Строительный контроль за ходом работ осуществляли специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Работы включали полный демонтаж поврежденных участков здания, устранение дефектов и восстановление конструктива дома. Были заменены центральное отопление, системы холодного водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, произведен ремонт фасада, кровли, оконных блоков, а также внутренних помещений жилого дома.

«Проект на улице Казанцева — это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для жителей Мариуполя. Мы гордимся тем, что Московская область вносит свой вклад в восстановление городской инфраструктуры. В этом году на территории ДНР подмосковные строители провели ремонт 173 жилых домов, а также отремонтировали в рамках отдельных проектов 350 фасадов в Мариуполе. До конца 2024 года в городе планируем завершить ремонт 400 квартир», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.