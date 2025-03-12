Специалисты из Подмосковья восстанавливают пансионат ветеранов труда в Мариуполе

Специалисты выполняют следующие работы:

ремонт фасада здания;

установку пластиковых окон;

замену систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации;

внутреннюю отделку мест общего пользования.

Также проводится восстановление конструктивных элементов здания общей площадью более 1800 квадратных метров.

На текущий момент полностью завершены работы по ремонту кровли, что является важным шагом в обеспечении надежности и безопасности здания.

ГБУ МО «УТНКР» и фонд капитального ремонта МО являются организациями, подведомственными министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.