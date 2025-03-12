Специалисты из Подмосковья восстанавливают пансионат ветеранов труда в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Под контролем экспертов ГБУ МО «УТНКР» продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы пансионата ветеранов труда № 2 в Приморском районе Мариуполя. Реконструкция проводится фондом капитального ремонта Московской области, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Специалисты выполняют следующие работы:
- ремонт фасада здания;
- установку пластиковых окон;
- замену систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и канализации;
- внутреннюю отделку мест общего пользования.
Также проводится восстановление конструктивных элементов здания общей площадью более 1800 квадратных метров.
На текущий момент полностью завершены работы по ремонту кровли, что является важным шагом в обеспечении надежности и безопасности здания.
ГБУ МО «УТНКР» и фонд капитального ремонта МО являются организациями, подведомственными министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.