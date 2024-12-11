Специалисты из Подмосковья участвуют в восстановлении девятиэтажки в Мариуполе

В Приморском районе Мариуполя продолжаются активные ремонтно-восстановительные работы в одном из девятиэтажных жилых домов, пострадавших в результате боевых действий. Специалисты ГБУ МО «УТНКР» ежедневно следят за ходом работ, чтобы обеспечить их качество и соблюдение строительных норм. Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановительных работ строители устраняют повреждения конструктивных элементов здания, ремонтируют фасад и кровлю, а также полностью обновляют инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и слаботочные системы. Кроме того, в доме устанавливают современные пластиковые окна и выполняют внутреннюю отделку мест общего пользования.

«Восстановление жилья и инфраструктуры в пострадавших регионах — это возвращение к полноценной жизни тысяч семей. Только в этом году было отремонтировано 173 жилых дома на территории Донецкой Народной Республики, в Мариуполе завершены работы на 350 фасадах, а впереди — сдача еще 400 квартир до конца 2024 года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» с начала восстановительных работ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей ведут постоянный мониторинг состояния объектов. Они участвуют в обследовании пострадавших зданий, сопровождают каждый этап работ и обеспечивают соблюдение всех норм и стандартов на ключевых объектах. Подробнее о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.