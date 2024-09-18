сегодня в 16:14

Специалисты из Подмосковья проводят ремонт дома в Ильичевском районе Мариуполя

На одном из пострадавших многоквартирных жилых домов в Ильичевском районе Мариуполя силами специалистов из Подмосковья продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Трехэтажное кирпичное здание было повреждено во время боевых действий в результате осколочных попаданий снарядов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы ведутся под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». На сегодняшний восстановление дома проходит следующие этапы:

заменены системы электроснабжения;

выполнена внутренняя отделка мест общего пользования;

проводится установка новых пластиковых окон;

завершается ремонт кровли и фасада;

ведется замена системы центрального отопления.

Качество работ находится под постоянным контролем специалистов ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой», которые ежедневно проводят строительный контроль.

«Восстановление инфраструктуры пострадавших регионов требует тщательной координации и ответственности на всех этапах. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый дом получил вторую жизнь, а жители могли вернуться в комфортные условия», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с момента начала работ. Специалисты ведомства обследуют пострадавшие объекты и сопровождают каждый этап восстановления на значимых объектах.

Подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» и ходе восстановительных работ можно найти на официальном сайте ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.