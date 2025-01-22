Специалисты из Подмосковья продолжают восстанавливать девятиэтажный дом в Мариуполе

Масштабное восстановление девятиэтажного жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя, начатое весной 2022 года, продолжается. Ремонтно-восстановительные работы осуществляются под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а контроль за их качеством и соответствием строительным нормам ежедневно проводят специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В результате прямых попаданий снарядов и пожаров в период специальной военной операции здание получило значительные повреждения, включая деформации несущих конструкций, что создало угрозу обрушения. После детального обследования экспертами ГБУ МО «УТНКР» было принято решение о демонтаже семи верхних этажей одного из подъездов дома.

Ход восстановительных работ:

армирование несущих конструкций стен и плит перекрытий;

ремонт кровли;

замена центрального отопления и системы электроснабжения;

установка новых окон и дверей;

внутренняя отделка мест общего пользования;

до завершения восстановительных работ будут, заменены инженерные коммуникации.

«Строители прикладывают максимум усилий, чтобы вернуть людям безопасное и комфортное жилье. Благодаря слаженной работе специалистов и ежедневному контролю со стороны ГБУ МО «УТНКР» все этапы восстановительных работ выполняются качественно и в установленные сроки», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, начиная с обследования поврежденных зданий и заканчивая сопровождением всех этапов восстановительных работ. Дополнительная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» доступна на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.