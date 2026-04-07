Специалисты из Подмосковья обновили водовод в ДНР

Специалисты Мособлводоканала завершили замену двух участков водовода на улице Донецкая в микрорайоне Питомник Новоазовского округа ДНР. Работы выполнили в рамках программы восстановления системы водоснабжения региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Новоазовском муниципальном округе заменили 135 метров труб диаметром 90 мм и 32 мм. Обновление сетей направлено на повышение надежности водоснабжения и снижение числа аварий.

Новые трубы устойчивы к коррозии и не выделяют вредных веществ. Современные материалы позволяют сократить риск утечек и уменьшить затраты на дальнейшее обслуживание и ремонт.

За последнюю неделю аварийно-восстановительные бригады провели 19 технологических мероприятий. Специалисты установили две соединительные муфты ДРК Ду 100 мм и две фланцевые муфты ПФРК Ду 100 мм с частичной заменой трубопроводов протяженностью 4 метра. Также продолжаются профилактические работы на самотечных коллекторах в Новоазовске и поселке Седово: прочищают колодцы и канализационные станции, ремонтируют поверхности колодцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.