Специалисты фонда капремонта проверили работы на объектах в Щелкове и Мытищах

По случаю достижения отметки в 1 млн посетителей интерактивной карты фонда капитального ремонта Московской области, представители ФКР посетили Щелково и Мытищи с целью проверки хода работ на объектах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Были проинспектированы следующие объекты:

Щелково, улица Комсомольская, дом 10А — работы завершены. Выполнен ремонт фасада с использованием материала СУФ Термоленд, проведена замена систем газоснабжения и ремонт кровли.

Щелково, улица Центральная, дом 9 — в рамках программы капремонта установлены новые лифты.

Мытищи, улица Станционная, дом 5 — завершено 80% работ по ремонту фасада: заменены входные двери и окна в местах общего пользования, отремонтированы межпанельные швы и заменен внутренний водосток. После завершения работ по фасаду, подрядчик приступит к ремонту кровли.

Мытищи, улица Фрунзе, дом 1к1 — ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем выполнен на 50%. Работы по отоплению запланированы на 2025 год.

Во время встречи с жителями в Щелкове и Мытищах представители Фонда капитального ремонта Московской области обсудили вопросы, касающиеся капитального ремонта. Собственники выразили свое удовлетворение качеством выполненных работ и отметили значительное улучшение своих жилищных условий. А те, в чьих домах еще проводятся ремонтные работы очень ждут их скорейшего завершения, чтобы насладиться красотой и почувствовать комфорт от проживания.

«Наши достижения в области капитального ремонта демонстрируют стабильный рост и положительную динамику. Мы стремимся к тому, чтобы к 2058 году в Подмосковье был отремонтирован каждый дом, вошедший в программу», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

За 10 лет Фонд капитального ремонта Подмосковья отремонтировал более 18 тыс. многоквартирных домов, что улучшило условия проживания для 3,5 млн жителей. В 2024 году установлено 329 новых лифтов в 115 многоквартирных домах, обновлены 425 кровель, 268 фасадов, заменены внутренние инженерные коммуникации в 1000 многоквартирных домах. План по ремонту газовых систем выполнен на 70%.

Интерактивную карту фонда капитального ремонта посетил почти каждый третий собственник квартиры или член его семьи. Любой житель Подмосковья на официальном сайте может без предварительной регистрации легко найти свой дом, узнать, включен ли он в программу капремонта, ознакомиться с информацией о проводимых работах и сроках их проведения.

За соблюдением строительных норм и правил ежедневно следят эксперты строительного контроля ГБУ Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.