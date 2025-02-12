Специалисты фонда капремонта Подмосковья завершают восстановление дома в Мариуполе

Специалисты из Подмосковья восстанавливают жилое здание в Приморском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На данном этапе выполнены следующие работы:

восстановлен конструктив здания;

отремонтированы системы горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления;

установлены новые двери и окна;

отремонтирована кровля.

Строителям осталось завершить ремонт мест общего пользования и входных групп.

Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России и правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.