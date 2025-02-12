Специалисты фонда капремонта Подмосковья завершают восстановление дома в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты из Подмосковья восстанавливают жилое здание в Приморском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
На данном этапе выполнены следующие работы:
- восстановлен конструктив здания;
- отремонтированы системы горячего, холодного водоснабжения и центрального отопления;
- установлены новые двери и окна;
- отремонтирована кровля.
Строителям осталось завершить ремонт мест общего пользования и входных групп.
Проект реализуется под руководством ППК «Единый заказчик» при координации Минстроя России и правительства Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.