Специалисты АО «Истринская теплосеть» установят 5 новых расширительных баков в котельных

Специалисты АО «Истринская теплосеть» на этой неделе установят 5 новых расширительных баков в рамках мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы будут проведены в нескольких котельных: в поселке Снегири будет установлено 2 расширительных бака, а в селе Павловская Слобода, в котельной «Больница», — 3.

Установка расширительных баков играет ключевую роль в регулировке давления в системе теплоснабжения. Эти устройства необходимы для компенсации изменений объёма теплоносителя, которые происходят в результате изменений температуры. Когда вода нагревается, она расширяется; в противном случае, когда она остывает, ее объем уменьшается. Расширительные баки позволяют избежать избыточного давления в системе, что может привести к повреждению трубопроводов и оборудования.

Кроме того, новые расширительные баки будут способствовать повышению надежности и стабильности работы всей системы теплоснабжения.

Установка расширительных баков также поможет сократить эксплуатационные расходы.

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