Специалистов «Мособлэнерго» обучат по программе переподготовки «Менеджмент»

27 августа стартует обучение в МГТУ им. Н. Э. Баумана по программе профессиональной переподготовки по направлению «Менеджмент», специализация «Контроллинг на предприятии», в котором будут задействованы более 20 работников «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Обучение организовано на базе ЧУДПО «Энергетический институт повышения квалификации «Мособлэнерго» с привлечением ведущих преподавателей МГТУ им. Н. Э. Баумана с целью профессиональной подготовки и развития руководителей и специалистов аппарата управления и филиалов. Главным критерием отбора кандидатов в группу являлись инициативность сотрудников, их участие в преобразованиях, проходящих в компании, активный возраст, который позволит реализовать полученные знания на практике.

Образовательная программа разработана с учетом требований производства и обеспечивает интеграцию профессионального и личностного развития работников компании. В период обучения слушатели курса получат знания в области гибридных технологий, цифровой энергетики, управления персоналом, планирования и управления финансами, экономики, управления бизнес-процессами, стратегиями развития компании. Среди планируемых к освоению дисциплин также будут стратегический и оперативный контроллинг, менеджмент качества и реинжиниринг бизнес-процессов, цифровизация и искусственный интеллект в управлении электросетевой компанией.

По завершении курса обучающиеся представят выпускные квалификационные работы, которые будут иметь прикладной характер и подготовлены на основе методик и технологий, возможных к применению или уже применяемых в работе «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.