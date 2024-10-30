Специалистам коммунальных служб Подмосковья передали ключи от 72 самосвалов

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вручило автосамосвалы в пользование муниципальным бюджетным учреждениям. Всего Министерством закуплено 72 единицы автосамосвалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Вручение прошло на территории городского округа Химки, откуда техника отправилась в 16 городских округов, в числе которых Балашиха, Бронницы, Власиха, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Коломна, Котельники, Лобня и др.

«В отличие от прошлого года сейчас мы сделали упор на закупку универсальных единиц техники — самосвалы, экскаваторы-погрузчики, тракторы и средства малой механизации. Закупленный транспорт значительно упростит управление уборочными процессами и повысит их эффективность, так как все технические единицы выполняют несколько функций в части содержанию территорий», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Число переданных технических единиц округам зависит от потребности каждого муниципалитета, которая складывается из: площади территорий, наличия существующей техники и степени ее амортизации.

Пополнение технического парка Подмосковья осуществляется в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.