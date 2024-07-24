Современный детский игровой комплекс открыли в Ступино

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с юными ступинцами открыл детскую игровую площадку во дворе домов № 10А/39 на улице Бахарева и № 37 на Чайковского, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Дорогие ступинцы, этот игровой комплекс появился здесь благодаря вам. Ранее жители этого микрорайона обратились ко мне с просьбой установить во дворе детскую площадку. Сегодня мы открываем современный игровой комплекс, на котором будет интересно играть ребятам разного возраста. Взрослые смогут комфортно отдохнуть на лавочках. Надеюсь, результат вам нравится», — сказал Сергей Мужальских.

По словам главы округа, при поддержке губернатора Андрея Воробьева в округе в этом году появится 10 детских игровых площадок и воркаут. 4 площадки установлено. На очереди — 6 игровых комплексов и воркаут в городе Ступино, сельских населенных пунктах Алфимово, Кануново, Ситне-Щелканово и Старая Кашира.

К поздравлению присоединились депутат Мособлдумы, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

Детский игровой комплекс, площадью 200 квадратных метров, оборудован горкой, несколькими видами качелей, среди которых — качалка-балансир, качели на цепном подвесе, качалка на пружине, песочницей, игровыми и спортивными элементами. Покрытие площадки выполнено из безопасного прорезиненного материала. Установлены лавочки, урны.

Для юных жителей была подготовлена яркая анимационная программа с ростовыми куклами, спортивными и интеллектуальными конкурсами, мастер-классами, творческими выступлениями детских коллективов.

Сергей Мужальских вместе с коллегами угостил юных участников праздника мороженым, любимым лакомством детворы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.