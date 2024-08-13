Современные очистные сооружения появятся на станции Орехово-Зуево в Подмосковье

На подмосковной станции Орехово-Зуево начались строительно-монтажные работы по подведению коммуникаций к современным очистным сооружениям, которые будут установлены в локомотивном депо «Орехово» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и заменят существующие. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Современное оборудование российского производства разместится в одноэтажном блочно-модульном сооружении. Его мощность позволит обеспечить очистку промышленно-сточных вод в объеме 73 тыс. куб. метров в год, что исключит негативное воздействие на реку Черную, являющуюся частью Волжского бассейна.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце текущего года.

Кроме того, с начала года Московская железная дорога увеличила объем промышленной очистки воды на 19,6 тыс. куб. метров, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такого результата удалось достичь за счет реконструкции существующих очистных сооружений на железнодорожных станциях Ожерелье Московской области и Курбакинская Курской области, а также капитального ремонта очистных сооружений «Южные» и «Северные» на станции Узловая Тульской области, которые проводились в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Реконструированные очистные сооружения полностью автоматизированы, процесс управления ими осуществляется дистанционно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.