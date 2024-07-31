Советник вице-губернатора Подмосковья и глава Балашихи обсудили подготовку к отопительному сезону

Советник вице-губернатора — министра энергетики Московской области Владимир Мельник и глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров обсудили готовность социальных объектов и многоквартирных домов городского округа к новому отопительному сезону. Совещание прошло с участием заместителей главы города Максима Сидоркина и Михаила Объедкова, а также начальников профильных управлений администрации города и руководителей управляющих компаний, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«По поручению министра энергетики Московской области Евгения Хромушина я регулярно участвую в совещаниях по подготовке к осенне-зимнему периоду. На этот раз прибыл в Балашиху на час ЖКХ, который провёл глава города Сергей Юров. Мы подробно разобрали проблемы, которые существуют на данный момент. Например, есть определенное отставание по подготовке к зиме жилищного фонда. В целом, в предыдущие отопительные периоды Балашиха справлялась хорошо, надеемся, что и на этот раз будет так же», — отметил Владимир Мельник.

Подготовку к новому отопительному сезону коммунальные службы начинают практически сразу после окончания предыдущего — с начала лета. За три месяца необходимо выполнить работы как в самих многоквартирных домах, на социальных объектах, так и в котельных. Всего в Балашихе расположено 78 котельных, работают 20 ресурсоснабжающих организаций, которые обеспечивают тепло- и водоснабжение, а также водоотведение.

«На совещании мы заслушали представителей всех ведомственных и частных котельных. Также представители социальной сферы доложили о подготовке к отопительному сезону наших образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Все вопросы и замечания занесены в протокол, по итогу будут даны соответствующие поручения», — пояснил Максим Сидоркин.

К началу нового отопительного сезона все многоквартирные дома и социальные объекты должны получить паспорта готовности. Для этого необходимо провести промывку тепловых сетей, установить пломбы в тепловых узлах, проверить приборы учёта тепловой энергии, систем отопления и вентиляции. Полный перечень и порядок работ указаны в Федеральном законе № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также в приказе Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.