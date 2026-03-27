Сотрудницы Мособлэнерго победили в конкурсе «Краса ЖКХ» в Москве

Сотрудницы компании «Мособлэнерго» Ирина Макушина и Татьяна Никитина стали победительницами II Всероссийского конкурса «Краса ЖКХ», который завершился 26 марта в Москве. Они получили дипломы и статуэтки конкурса, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Финал конкурса прошел в Москве в рамках Межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов предприятий городского хозяйства. Ирина Макушина и Татьяна Никитина Сергеевна удостоены дипломов победителей и статуэток «Краса ЖКХ», что подтвердило высокий уровень подготовки кадров в энергетическом комплексе Подмосковья.

Торжественная церемония награждения состоялась в центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия». Отборочный этап проходил с 17 ноября 2025 года по 27 февраля 2026 года и объединил специалистов со всей страны. На конкурс подали около 600 заявок, победительницами в различных номинациях стали 210 участниц.

Конкурс второй год подряд проводит комиссия по профессиональным квалификациям в сфере управления и эксплуатации многоквартирных домов совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ при поддержке Минстроя России. В числе организаторов также проект общественного совета при Минстрое России «Я — строитель будущего!» и федеральный партийный проект «Школа ЖКХ». Инициатива направлена на повышение престижа профессий городского хозяйства и популяризацию роли женщин в сфере ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.