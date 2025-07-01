Сотрудников Сергиево-Посадского регоператора отметили благодарностями Минчистоты

14 сотрудников Сергиево-Посадского регионального оператора отмечены благодарственными письмами зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московкой области Владислава Мурашова. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Заслуженные награды за профессионализм и вклад в развитие сферы обращения с отходами вручил генеральный директор компании Юрий Дуденков. Он поблагодарил коллектив за отличную работу и пожелал успехов в будущем.

Отмеченные достижения — это общая победа, считают специалисты. Ведь ежедневным трудом личный вклад в развитие и надежную работу отрасли вносит каждый сотрудник Сергиево-Посадского кластера.

Зона обслуживания Сергиево-Посадского регоператора включает в себя город Сергиев Посад, а также города Пушкино, Талдом, Дмитров, Мытищи, Долгопрудный, Дубна и Ивантеевка.

Профессионалы своего дела отвечают за сбор, вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов на данных территориях.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.