Сотрудники стройконтроля Подмосковья защитили магистерские диссертации в Мариуполе

В Приазовском государственном техническом университете Мариуполя, филиале Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, прошли защиты магистерских диссертаций. Дипломы Института строительства и архитектуры ЖКХ получили пять сотрудников управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Среди выпускников — руководители проектов и главные эксперты, работающие на объектах восстановления.

Обучение и исследования проводились непосредственно на территории новых регионов, что позволило специалистам изучить местные особенности и нормативы строительной отрасли. Полученные знания и практический опыт будут использованы при восстановительных работах в Московской области.

Практический опыт в строительном контроле стал основой для успешной защиты диссертаций. Выпускники предложили конкретные решения для развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году в Мариуполе планируется капитальный ремонт 35 многоквартирных домов, где специалисты смогут применить новые навыки на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.