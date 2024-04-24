Сотрудники «Мострансавто» примут участие в субботнике Подмосковья

В апреле сотрудники «Мострансавто» проводят весеннюю генеральную уборку в разных филиалах компании. В ежегодном месячнике чистоты и благоустройства Московской области приняли участие уже более 1 200 работников предприятия, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Коллективы производственных баз и участков приводят в порядок наружные вывески, фасады, окна и двери зданий, красят металлоконструкции и бордюры. Идет обрезка, опиловка и побелка деревьев, вывоз «зимнего» мусора с клумб и газонов. Помимо своих территорий, работники компании очищают участки возле пунктов продаж билетов на автовокзалах и автостанциях, диспетчерских, отстойно-разворотные площадки, моют подвижной состав, обновляют разметку асфальта в местах стоянки автобусов.

Завершающим мероприятием станет участие сотрудников компании в общеобластном субботнике Московской области, который состоится 27 апреля. Планируется уборка прилегающих к офисным зданиям территорий, подготовка «островков» для озеленения.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.