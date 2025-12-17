Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили почти 240 засоров
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Еженедельно специалисты «Мособлводоканала» освобождают канализационные трубы от сотен препятствий, поддерживая стабильную работу жизненно важной инфраструктуры. За прошедшую неделю ликвидировано 239 засоров, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
С наиболее сложными случаями сотрудники предприятия столкнулись в Электрогорске на ул. Советская и ул. Ленина, в с. Середниково, в п. Озеро Белое, в с. Дмитровский Погост на ул. Школьная, в Рошали на ул. Свердлова и ул. Фридриха Энгельса, в Шатуре на ул. Жарова и ул. Борзова.
Засоры образовались из-за скопления бытового мусора, тряпичных изделий, влажных салфеток, жира и пищевых остатков в трубах. Для ликвидации проблем потребовалось применение специализированной техники.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Как избежать засоры
Важно помнить о правилах пользования канализационными сетями:
- никогда не сбрасывайте бытовые отходы, ткани, салфетки и прочий крупный мусор в унитазы;
- регулярно проверяйте состояние сливных устройств и своевременно очищайте трубы от накопившихся отложений;
- избегайте попадания жирных продуктов питания в систему стоков, поскольку жир оседает на стенках труб и затрудняет движение жидкости.
Помните, что унитаз предназначен исключительно для туалетной бумаги. Использование его в качестве альтернативы мусорному ведру может привести к серьезным авариям в коммунальных системах.
Если у вас возникли вопросы относительно водоснабжения или водоотведения, вы можете обратиться в службу поддержки Мособлводоканала по телефону 8(800)222-02-05. Линия доступна круглосуточно, звонки бесплатны с любого телефона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.