Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили почти 240 засоров

С наиболее сложными случаями сотрудники предприятия столкнулись в Электрогорске на ул. Советская и ул. Ленина, в с. Середниково, в п. Озеро Белое, в с. Дмитровский Погост на ул. Школьная, в Рошали на ул. Свердлова и ул. Фридриха Энгельса, в Шатуре на ул. Жарова и ул. Борзова.

Засоры образовались из-за скопления бытового мусора, тряпичных изделий, влажных салфеток, жира и пищевых остатков в трубах. Для ликвидации проблем потребовалось применение специализированной техники.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Как избежать засоры

Важно помнить о правилах пользования канализационными сетями:

никогда не сбрасывайте бытовые отходы, ткани, салфетки и прочий крупный мусор в унитазы;

регулярно проверяйте состояние сливных устройств и своевременно очищайте трубы от накопившихся отложений;

избегайте попадания жирных продуктов питания в систему стоков, поскольку жир оседает на стенках труб и затрудняет движение жидкости.

Помните, что унитаз предназначен исключительно для туалетной бумаги. Использование его в качестве альтернативы мусорному ведру может привести к серьезным авариям в коммунальных системах.

Если у вас возникли вопросы относительно водоснабжения или водоотведения, вы можете обратиться в службу поддержки Мособлводоканала по телефону 8(800)222-02-05. Линия доступна круглосуточно, звонки бесплатны с любого телефона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.