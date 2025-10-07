Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили 290 засоров
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Засоры канализационных сетей представляют серьезную проблему для коммуникаций, приводящую к ряду негативных последствий и сбоев в работе системы водоотведения. Мособлводоканал регулярно проводит мероприятия по устранению засоров. Так, за прошедшую неделю сотрудниками выполнено 290 работ на канализационных сетях, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В перечень работ по устранению засоров входит гидродинамическая промывка с использованием специальных машин, оснащённых мощными насосами и струёй воды высокого давления, а также механическое удаление мусора с применением инструментов и оборудования для извлечения предметов. Нередко засоры приводят к тому, что повреждается участок трубопровода, и приходится проводить ремонтные работы вплоть до замены дефектных элементов сети.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Всего же за неделю Мособлводоканалом выполнено 807 различных мероприятий, среди них:
- 214 плановых работ на сетях водоснабжения;
- 78 ремонтных работ на ВЗУ и КНС;
- 48 работ по устранению течи ХВС, в том числе из колодца.
В каждом случае благодаря оперативным действиям специалистов Мособлводоканала удалось предотвратить негативные последствия и сохранить комфорт проживания местных жителей.
Наибольшее количество работ выполнили:
- Шатурский водоканал - 143;
- Куровские очистные сооружения - 128;
- Лосино-Петровский водоканал - 119;
- Павлово-Посадский водоканал - 92;
- Электрогорские коммунальные системы - 84.
Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в Мособлводоканал по номеру 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.