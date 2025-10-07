Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили 290 засоров

Засоры канализационных сетей представляют серьезную проблему для коммуникаций, приводящую к ряду негативных последствий и сбоев в работе системы водоотведения. Мособлводоканал регулярно проводит мероприятия по устранению засоров. Так, за прошедшую неделю сотрудниками выполнено 290 работ на канализационных сетях, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В перечень работ по устранению засоров входит гидродинамическая промывка с использованием специальных машин, оснащённых мощными насосами и струёй воды высокого давления, а также механическое удаление мусора с применением инструментов и оборудования для извлечения предметов. Нередко засоры приводят к тому, что повреждается участок трубопровода, и приходится проводить ремонтные работы вплоть до замены дефектных элементов сети.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Всего же за неделю Мособлводоканалом выполнено 807 различных мероприятий, среди них:

214 плановых работ на сетях водоснабжения;

78 ремонтных работ на ВЗУ и КНС;

48 работ по устранению течи ХВС, в том числе из колодца.

В каждом случае благодаря оперативным действиям специалистов Мособлводоканала удалось предотвратить негативные последствия и сохранить комфорт проживания местных жителей.

Наибольшее количество работ выполнили:

Шатурский водоканал - 143;

Куровские очистные сооружения - 128;

Лосино-Петровский водоканал - 119;

Павлово-Посадский водоканал - 92;

Электрогорские коммунальные системы - 84.

Есть вопросы по водоснабжению или водоотведению — обращайтесь в Мособлводоканал по номеру 8(800)222-02-05. Звонок бесплатный с любых телефонов, линия работает в круглосуточном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.