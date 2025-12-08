Сотрудники «Мособлводоканала» провели 630 работ на объектах водоснабжения Подмосковья

сегодня в 19:45

Еженедельная деятельность специалистов Мособлводоканала охватывает выполнение большого числа технических мероприятий на системах подачи воды и канализации. Благодаря этому обеспечивается надежность инфраструктуры и стабильное водообеспечение жителей региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В процессе техобслуживания специалисты проводят широкий спектр необходимых работ, к примеру:

на ВЗУ в п. Мисцево, Орехово-Зуевского г. о. отремонтировали автоматику;

на канализационной насосной станции в Рошали м. о. Шатура произвели чистку всех насосов с заменой сальниковой набивки;

на очистных сооружениях в Шатуре прочистили КУРПы, а также установленные на них датчики, вывезли весь отработанный песок;

в водопроводном колодце в п. Мишеронский м. о. Шатура на ул. Новая заменили болты на сальнике задвижки диаметром 100 мм;

на территории очистных сооружений в с. Дмитровский погост муниципального округа Шатура установили уличное освещение.

«В этом году в рамках подготовки к зиме все 56 округов провели профилактические работы на 2,5 тыс. объектах водоснабжения и водоотведения. Промыто более 800 резервуаров чистой воды, заменено свыше 1,7 тыс. единиц запорной арматуры. С муниципалитетами в зоне риска проводим дополнительную работу с еженедельным разбором и контрольными точками», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В целом же, за прошедшую неделю специалистами Мособлводоканала было выполнено 633 мероприятия, среди которых:

260 устраненных засоров в канализационных сетях;

172 плановые работы;

60 ремонтных работ на трубопроводах холодного водоснабжения, в том числе на колодцах;

20 мероприятий на канализационных насосных станциях и водозаборных узлах.

Наибольшее количество работ за неделю выполнили:

Куровские очистные сооружения — 191;

Шатурский водоканал — 143;

Орехово-Зуевский водоканал — 119;

Павлово-Посадские коммунальные системы — 58.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.