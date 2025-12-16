Сотрудники «Мособлводоканала» провели 36 промывок сетей за полмесяца

сегодня в 13:43

Специалисты «Мособлводоканала» провели 36 мероприятий по промывке водопроводных сетей с начала декабря. Эти работы в рамках технического обслуживания направлены на повышение надежности эксплуатации канализационных станций, холодного водоснабжения и внутридворовых сетей канализации. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Примеры выполненных работ:

в Шатуре на ул. Школьная промыли второй ввод водоснабжения, а на ул. Спортивная — камеру переключения с очисткой напорного коллектора;

в п. Радовицкий на ул. Спортивная осуществили промывку канализационной сети;

в г. Ликино-Дулево на ул. Текстильщиков промыли трассу ХВС;

в Электростали выполнили промывку водопроводных сетей по Ногинскому шоссе.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Во время промывочных работ сотрудники предприятия используют мощные струи воды высокого давления, химикаты для дезинфекции и механические методы очистки.

Промывка водопроводных сетей является важным этапом поддержания качества воды и бесперебойной подачи коммунальных услуг населению. Она помогает устранить накопившиеся отложения и загрязнения внутри трубопроводов, предотвращая возможные внештатные ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.