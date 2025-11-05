Сотрудники «Мособлводоканала» отремонтировали более 50 люков в октябре
Фото - © Пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области
Ремонт люков на колодцах выполняют сотрудники «Мособлводоканала» регулярно, поскольку их состояние имеет большое значение для нормальной эксплуатации инженерных сетей и безопасности граждан. Так, за октябрь на колодцах выполнено 51 мероприятие по ремонту, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Какие работы проводятся:
Демонтаж старых люков: сначала специалисты снимают старые люки;
Подготовка основания: поверхность вокруг колодца очищается от грязи и мусора, выравнивается и укрепляется, чтобы обеспечить надежное крепление нового люка;
Установка новых люков: новые люки устанавливаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к основанию и были устойчивы к нагрузкам;
Проверка качества установки: после монтажа специалисты проводят проверку герметичности и устойчивости люков, чтобы убедиться в надежности конструкции.
Ремонт люков на колодцах — это важная работа, направленная на обеспечение безопасности и надежности городских коммуникаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.