сегодня в 18:16

Сотрудники «Мособлводоканала» отремонтировали более 50 люков в октябре

Ремонт люков на колодцах выполняют сотрудники «Мособлводоканала» регулярно, поскольку их состояние имеет большое значение для нормальной эксплуатации инженерных сетей и безопасности граждан. Так, за октябрь на колодцах выполнено 51 мероприятие по ремонту, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Какие работы проводятся:

Демонтаж старых люков: сначала специалисты снимают старые люки;

Подготовка основания: поверхность вокруг колодца очищается от грязи и мусора, выравнивается и укрепляется, чтобы обеспечить надежное крепление нового люка;

Установка новых люков: новые люки устанавливаются таким образом, чтобы они плотно прилегали к основанию и были устойчивы к нагрузкам;

Проверка качества установки: после монтажа специалисты проводят проверку герметичности и устойчивости люков, чтобы убедиться в надежности конструкции.

Ремонт люков на колодцах — это важная работа, направленная на обеспечение безопасности и надежности городских коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.