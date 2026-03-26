Сотрудники Мособлэнерго прошли более 11 тыс обучений в Подмосковье

Сотрудники компании «Мособлэнерго» в 2025 году прошли более 11 тыс. программ обучения в Подмосковье. Подготовка велась на базе корпоративного института и в сторонних образовательных организациях, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Большая часть программ реализована в энергетическом институте повышения квалификации «Мособлэнерго». С начала года здесь проведено свыше 6,6 тыс. обучающих курсов, включая обязательные занятия по охране труда и электробезопасности. Первичное обучение по профессии прошли 87 работников, профессиональную переподготовку — 365 человек, еще 729 сотрудников повысили квалификацию. Программы охватывают все направления работы — от подготовки электромонтеров до курсов «Менеджмент» и «Школа мастера» для руководителей.

Дополнительно почти 2,9 тыс. программ сотрудники освоили дистанционно в «Актион университете». Еще 344 работника приняли участие в семинарах, конференциях и вебинарах. Компания также содействует получению профильного среднего и высшего образования: сейчас обучаются более 170 человек, около 200 уже получили дипломы.

«Энергетика — это сфера, где знания устаревают быстро, а отвечать за безопасность и бесперебойность работы приходится ежедневно. Подготовка кадров в Подмосковье в данном направлении — это стратегический приоритет, который позволяет нам не просто закрывать текущие потребности, но и формировать кадровый резерв на годы вперед», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

По программам среднего профобразования электроэнергетику изучают 22 сотрудника и 42 ребенка. Высшее образование по направлению «Электроэнергетика и электротехника» получают 31 работник в НИУ «МЭИ» и 18 — в Воронежском государственном университете инженерных технологий. Обучение проходит на условиях софинансирования, 70% стоимости оплачивает компания. Кроме того, по договорам о целевом обучении в профильных вузах обучаются десятки детей сотрудников.

