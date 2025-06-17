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Сотрудники МБУ Подмосковья выявляют и устраняют сухостойные и аварийные деревья

С начала месяца на территории Московской области больше всего представляющих опасность насаждений было ликвидировано в городских округах Коломна — 133, Истра — 122 и Серпухов — 72. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Работа по устранению опасных деревьев находится на постоянном контроле инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вырубка аварийных деревьев должна осуществляться вовремя. Ведь даже небольшой ветер может послужить причиной их падания.

Признаки аварийности дерева:

отсутствие листвы на большей части и засохшие темные ветви;

внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветки и корни;

сломанные и повисшие фрагменты кроны;

если дерево наклонено к земле под углом больше 45 градусов или имеет обрыв и поднятие корневой системы от уровня земли.

Если вы обнаружили сухостойное дерево во дворе или на общественной территории, обратитесь в свою управляющую компанию. Своевременно принятые меры безопасности помогут избежать серьезных последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.