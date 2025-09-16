Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 18:48

Сотрудники МБУ обеспечивают порядок и комфорт на улицах Воскресенска

Работники МБУ «Благоустройство и озеленение» на регулярной основе выполняют комплекс мероприятий, направленных на поддержание чистоты, порядка и безопасности в городском округе Воскресенск. В сферу их ответственности входит широкий спектр задач, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы регулярно проводят уборку улиц, тротуаров и общественных пространств. Сотрудники занимаются установкой и заменой дорожных знаков, нанесением и обновлением дорожной разметки, что способствует порядку на дорогах. В теплое время года активно ведется покос травы, производится уборка аварийных и сухостойных деревьев.

Так, в микрорайоне Лопатинский сотрудники провели смет песка вдоль автомобильной дороги и покосили траву, а на улице Рудничной установили дорожный знак. Также в деревне Щельпино выполнили обустройство дренажной канавы.

Благодаря слаженной работе коллектива МБУ «Благоустройство и озеленение» Воскресенск продолжает становиться комфортнее и ухоженнее для своих жителей.

