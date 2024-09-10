Сотрудники Истринской теплосети выполняют капремонт теплосетей в дер Павловское

Сотрудники АО «Истринская теплосеть» выполняют капитальный ремонт тепловых сетей в деревне Павловское. Здесь теплоэнергетики проводят капитальный ремонт теплосетей магистральных участков до ввода в дома № 17, 18, и 20. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводятся в три этапа.

Первым этапом заменили 192 метра трубопровода к дому № 18. Вторым — 320 м. к дому № 17 — работы также завершены. На этой неделе специалисты АО «Истринская теплосеть» приступают к завершающему 3-му этапу, в рамках которого заменят 200 м теплосети, ведущих к дому № 20.

В общей сложности будет заменено более 700 м тепломагистрали. Благодаря выполняемому капремонту, жители будут обеспечены надежным и бесперебойным теплоснабжением, а теплопотери в период сильных морозов будут максимально минимизированы. Полностью капремонт планируется завершить к 20 сентября.

После завершения земляных работ, осуществляется благоустройство и восстановление территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.