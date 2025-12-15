Сотрудники и студенты Мособлгаза представили инновационные проекты в Подмосковье

В Подмосковье прошел ежегодный научно-технический совет Мособлгаза, где сотрудники компании и целевые студенты представили инновационные проекты в области цифрового мониторинга, зеленой энергетики и искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

В Мособлгазе состоялся ежегодный научно-технический совет, на котором сотрудники компании и целевые студенты представили перспективные инновационные проекты. Участники предложили решения для цифрового мониторинга, зеленой энергетики и применения искусственного интеллекта, направленные на повышение надежности и технологического суверенитета газовой отрасли.

Среди разработок — технология дистанционного мониторинга коррозии газопроводов, позволяющая снизить эксплуатационные затраты и минимизировать риски. Еще один проект связан с использованием солнечных панелей для электроснабжения газорегуляторных пунктов, что повысит энергоэффективность и надежность инфраструктуры. Были представлены и решения для сварочных и аварийно-ремонтных работ, способствующие ускорению ликвидации инцидентов.

Целевые студенты Мособлгаза из проекта «Инноватика» предложили технические решения для защиты внутридомового газового оборудования от воды при монтаже, а также проекты по использованию искусственного интеллекта для координации сложных инфраструктурных объектов и интеллектуального управления сетями.

С 2013 года на научно-техническом совете Мособлгаза было представлено 135 проектов, из которых 32 внедрены в производство. В этом году впервые участие приняли целевые студенты. Совет способствует объединению научных знаний с потребностями отрасли и формированию технологической дорожной карты компании, что укрепляет лидерство Мособлгаза в создании безопасной и умной газораспределительной системы региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с представителями ПАО «Газпром». На важной встрече было принято решение о догазификации почти 1 000 СНТ. Также обсудили реализацию ключевых программ по повышению надежности энергоснабжения региона.

«Сегодня мы проводим очень важную встречу, которая касается и газификации, и расширения мощностей газораспределительных станций, и всего, что связано с концессиями, теплоснабжением в Московском регионе. Активно реализуется президентская программа догазификации населенных пунктов, и наше Подмосковье имеет весьма заметную долю в проектах «Газпрома». Поэтому все эти актуальные вопросы мы вынесли на обсуждение. До наступления холодов мы должны завершить необходимые работы по подготовке наших муниципалитетов к отопительному сезону», — заявил Воробьев.