сегодня в 15:55

Сотрудники АО «Водоканал» Королева привели в порядок 18 колодцев в июле

В июле специалисты АО «Водоканал» провели ремонт 18 колодцев, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение в городе Королеве на улицах Калининградская, Победы, Дзержинского и в 4-м Гражданском переулке. Комплекс выполненных мероприятий направлен на повышение надежности инженерной инфраструктуры и поддержание стабильной работы городских коммунальных систем, сообщает пресс-служба администрации округа.

10 колодцев находятся на сетях холодного водоснабжения и 8 на канализационных сетях. Работы включали замену изношенных компонентов оборудования, проверку герметичности соединений и создание удобных условий для дальнейшего технического обслуживания.

Проведенные мероприятия позволили повысить качество водоснабжения потребителей и минимизировать вероятность возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях. Постоянная работа по осмотру и ремонту является важной составляющей стратегии повышения безопасности и эффективности городской инфраструктуры.

Ремонт колодцев осуществляется регулярно согласно графику профилактических осмотров и заявок горожан, поступающим через Единую диспетчерскую службу и портал «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.