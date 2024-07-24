Сотрудниками АО «Истринская Теплосеть» выполняются ремонтные работы в котельных

сегодня в 12:38

В ряде котельных, которые приостановлены на время профилактики, сотрудниками АО «Истринская Теплосеть» выполняются ремонтные работы, передает пресс-служба администрации городского округа Истра.

В котельной в д. Новинки выполняется ремонт трубопровода, а также запорной арматуры в тепловой камере. Все в соответствии с планом-графиком.

В д. Обушково котельная будет запущена 31 июля. Здесь промывают теплообменники и фильтра, меняют краны на трубопроводах и отоплении.

В котельной № 3 в с. Новопетровское (ул. Полевая) идет работа по подключению нового теплообменника, ремонту обмуровки топки котлов, проводится ревизия запорной арматуры.

Котельная № 4 в Дедовске также приостановлена и будет запущена 31 июля. На текущей рабочей неделе здесь производится ревизия запорной арматуры, замена задвижек, а также работы на трубопроводе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.