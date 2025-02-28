Сотни домов Чехова передали новой муниципальной УК

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подписал постановление о передаче сотен многоквартирных домов города в управление УК МБУ «Чеховское благоустройство», которое было создано осенью прошлого года, сообщает Telegram-канал «Лопасня.RU».

В управлении предприятия оказались более 700 многоквартирных домов Чехова. В штате МБУ сейчас числится 500 человек. Большая часть сотрудников занята уборкой и содержанием территорий, парков, скверов и дорог.

Какая численность работников в составе «Чеховского благоустройства», не сообщается. Для содержания в порядке более 700 домов необходимо большое количество сотрудников.

19 февраля стало известно, что ООО «ЖКХ город Чехов» лишили права обслуживать МКД в городском округе из-за большого количества жалоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.