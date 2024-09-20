Соревнования профмастерства среди будущих энергетиков стартовали в Подмосковье

На учебном полигоне «Мособлэнерго» в Ликино-Дулеве стартовали соревнования профессионального мастерства среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Московской области. Умения и знания, необходимые в электроэнергетике, продемонстрируют команды Шатурского энергетического техникума, Павлово-Посадского техникума, Щелковского колледжа и колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В предыдущие годы соревнование студентов колледжей, техникумов и вузов проходило параллельно с основными этапами конкурса профмастерства. В этом году в рамках состязаний организован отдельный молодежный день. Участникам предстоит пройти 5 этапов, на которых они на практике продемонстрируют членам жюри свои профессиональные навыки.

Конкурсные испытания молодежного дня приближены к заданиям, которые выполняют электромонтеры на соревнованиях. Студенты пройдут проверку знаний действующих правил и инструкций, продемонстрируют навыки оказания первой помощи пострадавшему и тушения пожара в электроустановке; выполнят монтаж промежуточной подвески СИП на опоре и подключат трехфазный прибор учета электроэнергии.

Судейские бригады выставят баллы командам на каждом этапе, а затем жюри определит лучшие команды. Победители и призеры получат кубки, грамоты, ценные призы.

Испытания будущих энергетиков проводятся в рамках основных соревнований профессионального мастерства специалистов «Мособлэнерго», которые состоятся с 23 по 27 сентября 2024 г. на этом же полигоне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.