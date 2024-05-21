Сообщений о неисправных кровлях в Подмосковье стало меньше на 19% за неделю

В Подмосковье подвели итоги работ по содержанию и ремонту многоквартирных домов на минувшей неделе. В частности, отмечено, что обращений в единую диспетчерскую службу по вопросу неисправностей кровель стало меньше на 19% по сравнению с двумя неделями ранее, сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Надзорное ведомство контролирует отработку заявок в областном центре управления регионом.

Снижение произошло в 36 городских округах. Во многих из них не зафиксировано ни одного обращения в этой категории, в отличие от позапрошлой недели. Среди таких муниципалитетов — Богородский округ, Жуковский, Лыткарино, Электросталь.

В Химках, к примеру, число сигналов о неисправных кровлях уменьшилось на 37%. УК провели работы в домах № 19 по улице Мичурина, № 12 по улице 9 Мая, № 10/6 по улице Чкалова, № 1 по улице Родионова, в микрорайоне Сходня на Чапаева, 17, и по другим адресам.

Согласно требованиям правил и норм технической эксплуатации жилфонда, локальные ремонты кровельного покрытия проводятся в течение суток. На устранение повреждений водостоков (труб, воронок и т. д.) законодательство дает пять суток.

Если крыша в доме прохудилась — необходимо обратиться в управляющую организацию, а если там не пошли навстречу — на портал ЕДС МО. Кроме того, о повреждениях и протечках можно рассказать роботу Жене в режиме 24/7 по короткому телефонному номеру 122 (доп. 4). Он направит заявку исполнителю, а когда УК отчитается о проведении работ — попросит жителя подтвердить фактическое решение вопроса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.