Солнечногорск лидирует среди городов Подмосковья по объему капремонта теплосетей

В городском округе Солнечногорск реализует масштабную программу модернизации системы теплоснабжения, включающую капитальный ремонт сетей и обновление котельных. На еженедельном совещании с руководством регионального правительства и главами округов губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Солнечногорске в этом году специалисты выполнят самый большой объем работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За 2024–2026 годы планируется обновить свыше 40 км тепловых сетей. Среди наиболее значительных проектов микрорайон Выстрел, где протяженность ремонта сетей составила почти 9,8 км в 4-трубном исполнении, к которым уже подключены многоквартирные дома и соцобъекты.

В Менделеево уже отремонтировано 13 км трассы, в следующем году специалисты завершат оставшиеся семь км, а в микрорайоне Миронцево обновят почти 6,5 км сетей.

Кроме того, «Газпром Теплоэнерго» обновляет сети в Рекинцо, в районе СЭМЗ и на ул. Почтовая.

«Солнечногорск — лидер Подмосковья по объемам капремонта теплосетей. Это результат системной работы, которую ведем совместно с Правительством Московской области и Губернатором Андреем Воробьевым. Спасибо жителям за терпение во время работ и за обратную связь», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В текущем году также продолжаются капитальные ремонты котельных в микрорайоне Миронцево, Голубом, строительство блочно-модульной котельной в поселке Менделеево, а также реконструкция котельной Стекольный завод.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.

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